Kẻ giết người ở Quảng Bình bị bắt sau 24 năm trốn truy nã

Giữa năm 2021, qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình nắm được thông tin Đàm Xuân Chí đang lẩn trốn tại vùng rừng núi ở một tỉnh phía Nam, làm nghề lao động tự do.

Đến đầu tháng 9/2023, Công an tỉnh Quảng bình xác định Chí đang sinh sống và làm lao động tự do tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình sau đó chỉ đạo Ban Chuyên án cử Tổ công tác vào TP Phú Quốc để xác minh, truy bắt.