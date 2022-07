Kẻ giết người "ẩn mình" 28 năm trong vỏ bọc nông dân lương thiện

Ngày 7/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Bùi Xuân Chiến - Trưởng Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết Công an huyện vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Đăng Dũng (SN 1974 trú xã Phú Hiệp, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người, đã trốn lệnh truy nã 28 năm.