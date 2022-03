Kẻ đóng đinh vào đầu khiến bé gái tử vong đối mặt án tử

Bị can Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo luật sư, trước đây khi cháu bé còn đang điều trị, hành vi của Nguyễn Trung Huyên được xem xét theo Điều 15 Bộ luật Hình sự với trường hợp phạm tội chưa đạt. Khi đó, hành vi giết người nếu nạn nhân không chết thì mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù.



Tuy nhiên, với hậu quả nạn nhân tử vong và phát sinh chi phí cứu chữa sau thời gian điều trị, bị can Huyên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.



Quan sát diễn biến vụ án, ông Cường cho rằng với hành vi tàn ác mất tính người đã gây ra nếu đúng như lời khai của bị can, Nguyễn Trung Huyên có thể chịu hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.



Ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự, luật sư phân tích Nguyễn Trung Huyên còn phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình. Trong đó có chi phí cứu chữa cháu bé, tiền công người chăm sóc, phí mai táng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần đối với gia đình nạn nhân.

Thi thể bé gái đã được hỏa táng. Ảnh: Hải Nam.

Cùng chia sẻ quan điểm, luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) bổ sung rằng trong quá trình giải quyết vụ án, nếu cơ quan tố tụng nhận thấy bị can Huyên có dấu hiệu tâm thần thì sẽ thực hiện trưng cầu giám định để đánh giá.



Trong trường hợp cơ quan tố tụng có căn cứ xác định bị can mắc bệnh tâm thần ở thời điểm gây án, thì với những hành vi mất nhân tính đã gây ra, Huyên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự sau khi đi bắt buộc chữa bệnh.



"Còn nếu cơ quan chức năng thấy nhận thức của Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn bình thường thì sẽ giải quyết theo trình tự tố tụng, không cần giám định tâm thần", luật sư Tuấn Anh phân tích.



Căn cứ lời khai ban đầu của bị can 30 tuổi, vị luật sư đánh giá hành vi giết người của Huyên có tính chất côn đồ, gây án đối với trẻ em. Điều đó gây nhiều bức xúc trong dư luận bởi sự tàn nhẫn của kẻ gây án.



Bên cạnh đó, trong các vụ án mà nạn nhân là trẻ em, Điều 52 Bộ luật Hình sự đã coi đây là tình tiết tăng nặng định khung và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó, Nguyễn Trung Huyên có thể đối diện mức hình phạt cao nhất của tội Giết người.



Nguyễn Trung Huyên khai nhiều lần hành hạ bé A. Khoảng tháng 10/2021, anh ta mua 2 gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt cho bé gái uống khiến nạn nhân bị ngộ độc phải cấp cứu. Một tháng sau, bị can nhét đinh vít vào miệng bé gái.



Ngày 24/12/2021, Huyên say rượu rồi đánh gãy tay của bé gái. Đến sáng 17/1, Huyên tiếp tục hành hung con gái riêng của người tình tại nhà trọ ở huyện Thạch Thất. Hậu quả khiến nạn nhân hôn mê, co giật toàn thân, cánh tay phải của bé bị bó bột và bị viêm màng não.



Ngày 20/1, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên về tội Giết người.