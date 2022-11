Kẻ đập chết người tình trong khách sạn: Gọi báo tin rồi đánh tiếp

Hình ảnh cho thấy, sau một lúc đánh đập chị T., có nhiều người trong các phòng đi ra định can ngăn nhưng do ông X. hung hăng nên không ai dám vào.

Your browser does not support the video tag.

Sau một lúc đánh chị T. liên tục, ông X. ngồi nghỉ mệt rồi lại đánh tiếp đến khi chị T. gục xuống. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Phía Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, chị T. nhập viện trong tình trạng nứt sàn sọ, nứt xương thái dương, các xoang trước mặt bị bể, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu…