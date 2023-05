Kẻ chủ mưu 'chạy' 20 tỷ đồng để điều chuyển ông Đinh Văn Nơi bị đề nghị 9-11 năm tù

Ngày 9/5, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trí Mãnh (43 tuổi) và đồng phạm trong vụ án điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng.

Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Mãnh khai nhận trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19, việc kinh doanh gặp khó khăn. Thời điểm đó, bị cáo muốn làm quen với giám đốc Công an tỉnh An Giang để tạo uy tín với đối tác đầu tư vào các dự án. Bị cáo Mãnh đã quen với Cảnh vào dịp Vía Bà Chúa xứ nên có ý nhờ vả.

Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh (có địa chỉ tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), chuyên kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại.

Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm của Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) mới nhận nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác.