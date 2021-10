Kẻ chống người thi hành công vụ lãnh 12 tháng tù giam

Phiên toà xét xử bị can Đào Minh Châu

Quyết định truy tố theo thủ thục rút gọn số 02/QĐ-VKSPT-HS ngày 6-10 của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Phan Thiết, bị can Đào Minh Châu (SN 1991, trú khu phố 4, phường Xuân An, TP.Phan Thiết), vào lúc 15 giờ 25 ngày 26-9 sau khi sử dụng bia rượu với bạn ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Châu điều khiển xe máy BS: 86H – 3259 lưu thông từ đường Trường Chinh vào đường Đăng Văn Lãnh, TP.Phan Thiết.

Khi đến chốt kiểm dịch số 6, phát hiện phía trước có đồng chí Nguyễn Bá Đức, cán bộ Đội An ninh Công an TP.Phan Thiết, mặc sắc phục công an đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định, Châu đã không chấp hành mà điều khiển xe vượt qua chốt để chạy thoát.