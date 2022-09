Kê biên loạt biệt thự, nhà đất liên quan đến vụ án 'rửa tiền’ ở Lào Cai

Trong đó, số tiền nâng khống chuyển vào các tài khoản cao gấp hàng chục lần so với thực tế. Cụ thể, kế toán Công ty Lilama đã có 30 lần chuyển tiền vào số tài khoản của bà Nguyễn Thị Ánh H. với tổng số tiền 21,9 tỷ đồng nhưng số tiền thực nhận cho việc vận chuyển quặng, đất đá chỉ có hơn 466 triệu đồng, hơn 21 tỷ đồng còn lại là nâng khống.

Theo điều tra, từ năm 2013 - 2015, bị can Nguyễn Mạnh Thừa chỉ đạo kế toán Công ty Lilama chuyển tiền từ các số tài khoản của doanh nghiệp này vào tài khoản 12 cá nhân với số tiền trên 182,7 tỉ đồng. Nhưng thực tế, số tiền thực nhận của các cá nhân này chỉ có 5,6 tỷ đồng, còn lại trên 177,1 tỷ đồng là nâng khống, bị ông Thừa chiếm hưởng.

Chuyển tiền 16 lần vào tài khoản ông Lâm Quang K. với tổng số tiền 19,2 tỷ đồng. Nhưng số tiền ông K. thực nhận chỉ có hơn 548 triệu đồng, còn lại 18,7 tỷ đồng là tiền nâng khống. Người được chuyển khoản ít nhất là ông Trương Văn T. với 3,541 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ nhận 19,5 triệu đồng, còn lại trên 3,5 tỷ đồng là tiền nâng khống.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định 12 cá nhân đồng ý cho bị can Nguyễn Mạnh Thừa thực hiện chuyển tiền từ tài khoản Công ty Lilama sau đó rút ra trả lại cho bị can Thừa.

Cơ quan tố tụng cho rằng, những người này chỉ nhận thực tế số tiền đã bốc xúc, vận chuyển đất đá, quặng apatit cho Công ty Lilama và không nhận thêm bất cứ khoản lợi nhuận gì nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.