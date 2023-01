Kay Trần và Nguyễn Khoa từng thân quá thân trước khi 'trở mặt'

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần đoạn clip Kay Trần bế Nguyễn Khoa - chủ nhân "hit" Tết Đong Đầy và Chuyện Tình Tôi có những cử chỉ âu yếm, ôm hôn hài hước.

Từ những những khoảnh khắc yêu thương dí dỏm có thể thấy Kay Trần và Nguyễn Khoa từng là đôi bạn thân vô cùng gắn bó và thấu hiểu.



Khoảnh khắc Kay Trần - Nguyễn Khoa từng thân thiết.