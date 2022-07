Kay Trần thể hiện thái độ ngay khi Sơn Tùng comeback

Ngày 4/7, Sơn Tùng M-TP vừa chính thức thông báo về việc sẽ có một phiên bản khác cho ca khúc There's No One At All từng bị tiêu hủy trước đó.

Đặc biệt trong bức ảnh của mình, Sơn Tùng M-TP còn chia sẻ dòng chữ There's No One At All kèm cột mốc thời gian 00:00 05/07/2022.

Kèm với bức ảnh được đăng tải, Sơn Tùng M-TP cũng chia sẻ: "A small gift from me to you on my special day" (tạm dịch: Món quà nhỏ tôi gửi đến bạn nhân ngày đặc biệt của mình).

Việc sau khi bị xóa sổ MV, Sơn Tùng M-TP tiếp tục đầu tư thêm một MV khác cho sản phẩm âm nhạc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Câu chuyện chưa hết xôn xao thì Kay Trần bất ngờ đăng tải dòng story lên trang Instagram cá nhân với câu: "Những ngày buồn. Haizzz", khiến dân tình không khỏi thắc mắc rằng đã có chuyện gì khiến Kay Trần phải "đăng đàn" tâm trạng đến thế, còn trùng với ngày Sơn Tùng ấn định thời gian ra mắt MV mới?