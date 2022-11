Kay Trần nhắn tin, Sơn Tùng chỉ xem không hồi đáp

Kay Trần trong ngày trở lại với sản phẩm âm nhạc U Mê Em. Your browser does not support the video tag. MV U Mê Em- Kay Trần

Ca khúc U Mê Em đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của Kay Trần. Nam ca sĩ sẽ chính thức thành lập công ty riêng, hoạt động độc lập.

“Sau một thời gian được cộng tác với nhiều công ty, Kay cảm thấy đã đến lúc phải tự đi trên đôi chân của mình để khám phá năng lực của bản thân cũng như làm tiền đề để thực hiện những dự án khác trong tương lai. Vì vậy, Kay quyết định thành lập công ty riêng cùng những người anh em để viết tiếp một câu chuyện âm nhạc của riêng bản thân mình" - Kay Trần chia sẻ.



Tạo hình của Kay Trần trong MV U Mê Em