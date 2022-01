Katy Perry hóa thành cuộn giấy nhún nhảy bên bồn cầu khổng lồ!

Đỉnh điểm lầy lội của đêm diễn này có lẽ là khoảnh khắc Katy mô phỏng sân khấu thành một bồn cầu khổng lồ khi biểu diễn Never Really Over, còn cô thì quẩy chung với những vũ công hoá thành... phân.



Sân khấu hề hước nhất của Katy Perry hẳn là sân khấu "bồn cầu" này

Ngay sau khi đêm diễn kết thúc, khắp Twitter đều nổi lên đoạn video Katy Perry đang "ngúng nguẩy" nhiệt tình, lắc mông gợi cảm cùng vũ công hoá thành "thứ mà ai cũng biết là thứ gì đó" ở trong chiếc bồn cầu khổng lồ.

Và nếu bạn nghĩ đây đã là khoảnh khắc hài hước nhất đêm diễn của Katy thì bạn đã nhầm. Ngoài tiết mục vô cùng viral này, show diễn tại Vegas của Katy Perry còn vô vàn những tiết mục thú vị khác.