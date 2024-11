Katinat lại nhận gạch đá vì hành động theo trend kém duyên

Rạng sáng 20-11, chuỗi cà phê Katinat đăng đàn giải thích về vụ việc liên quan đến tem dán 'giảm an tây' thay vì 'giảm đá' trên ly trà sữa. Hình ảnh ly trà sữa "giảm đường, giảm an tây" gây tranh cãi lan truyền trên mạng xã hội của Katinat - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, trên các mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một ly nước của Katinat với tem dán ghi "giảm an tây" thay vì "giảm đá" như thông thường. Hình ảnh này ngay lập tức khiến nhiều người dùng mạng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đây là cách làm thiếu tinh tế và "không sạch sẽ" khi sử dụng khái niệm gây tranh cãi. Trước sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, rạng sáng 20-11, Katinat đã đăng tải thông cáo báo chí để giải thích về sự việc. Thương hiệu này cũng quyết định khóa phần bình luận dưới bài đăng để hạn chế những tranh luận và thông tin sai lệch có thể phát sinh. Theo thông tin từ Katinat, vào khoảng 14h45 ngày 18-11, một nhân viên tại cửa hàng Katinat thuộc Diamond Residence Lê Văn Lương (Hà Nội) đã tự ý ghi thêm những nội dung không phù hợp lên tem dán thức uống, vi phạm các quy định của công ty. Ly nước có tem dán này sau đó đã được giao cho khách hàng. Chuỗi cà phê này thừa nhận tính nghiêm trọng của sự việc, không chỉ ảnh hưởng đến khách hàng mà còn tổn hại đến uy tín của thương hiệu. Sau khi kiểm tra sự việc, Katinat quyết định sa thải nhân viên vi phạm và nhắc nhở quản lý cửa hàng về việc không kiểm soát tốt hoạt động tại cơ sở. Katinat cũng cam kết rà soát toàn bộ quy trình vận hành và chuẩn mực thương hiệu trên toàn hệ thống nhằm ngăn ngừa sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Đồng thời, họ đã liên hệ trực tiếp với khách hàng nhận sản phẩm có tem dán sai sót và gửi lời xin lỗi chân thành. Công ty khẳng định rằng hành động này là một sự việc bột phát của một nhân viên, mang tính đùa cợt cá nhân và vi phạm nghiêm trọng quy định về tiêu chuẩn phục vụ của thương hiệu. "Katinat rất tiếc về sự việc đã xảy ra và xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những cá nhân bị ảnh hưởng, quý khách hàng cũng như toàn thể cộng đồng vì sự cố này" - thông cáo báo chí của hãng viết. Vì sao lại là giảm "an tây" thay vì giảm đá? Theo nhiều người dùng mạng xã hội, "An Tây" là tên một người mẫu, diễn viên nổi tiếng, hiện đang bị tạm giữ để điều tra vì liên quan đến vụ tổ chức tiệc ma túy. Nhiều người cho rằng Katinat đã lợi dụng khái niệm gây tranh cãi này để "câu khách", thu hút sự chú ý một cách không phù hợp. Đây không phải lần đầu tiên Katinat gặp rắc rối liên quan tới ngôn ngữ không phù hợp. Vào giữa tháng 9, thương hiệu này cũng vấp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận khi triển khai chiến dịch truyền thông quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi. Theo chiến dịch, 1.000 đồng từ mỗi ly nước bán ra sẽ được trích để giúp đỡ đồng bào lũ lụt. Nhiều người cho rằng chiến dịch của Katinat không thực sự hiệu quả và nghi ngờ mục đích thực sự của thương hiệu.