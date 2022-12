Kate Winslet mặc lại váy cũ 7 năm trước ra mắt siêu bom tấn 'Avatar 2'

Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) là thử thách chưa từng có với nữ diễn viên 47 tuổi. Trong quá trình quay Kate Winslet đã phải nhịn thở hơn 7 phút 14 giây ở cảnh quay dưới nước để phục vụ những thước phim choáng ngợp trong Avatar 2.

Sự kiện ra mắt toàn cầu Avatar: The Way of Water, bộ phim mới được cập nhật kinh phí sản xuất lên tới 400 triệu USD còn có sự góp mặt của dàn sao đình đám xuất hiện từ phần 1 như: Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña's (Neytiri), Sigourney Weaver.

Sam Worthington chia sẻ các diễn viên đã quay xong khoảng 80-90% phần 3 và vài cảnh của Avatar 4.

Avatar 2: The Way of Water sẽ công chiếu toàn cầu từ 16/12 tới. Cùng với những gương mặt cũ, phần này có sự tham gia của hai cái tên mới là Kate Winslet và Vin Diesel của loạt phim Fast & Furious.