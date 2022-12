Kate Winslet lập kỷ lục mới về nín thở khi đóng "Avatar 2"

Nữ minh tinh Kate Winslet tại lễ ra mắt phim "Avatar: The Way of Water" ở London, Anh ngày 6/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khi quay phim "Avatar: The Way of Water" (Avatar: Dòng chảy của nước) hay "Avatar 2," nữ minh tinh Kate Winslet đã làm được điều không tưởng.