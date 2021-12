Karik tung ảnh bóng dáng 1 cô gái, mỹ nhân đình đám đó là ai?

Không ngoa khi nói Karik chính là mỹ nam "đào hoa" bậc nhất showbiz Việt khi anh chàng liên tục được gán ghép với loạt người đẹp đình đám như Miu Lê, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Quỳnh Lương...

Gây sốc nhất có lẽ là bộ ảnh cưới với Thúy Ngân nhưng sự thật là cả hai chỉ đang hóa thân thành một cặp vợ chồng trong dự án chung. Còn tương lai họ có thành đôi hay không thì chưa biết nha!



Karik liên tục được đồn đoán với dàn mỹ nhân đình đám

Tuy nhiên, Karik lại chưa bao giờ thừa nhận hẹn hò với bất kỳ người đẹp nào sau bạn gái cũ Bella. Thậm chí, HLV Rap Việt đã phải hé lộ tình trạng yêu đương chỉ bằng 1 câu ngắn gọn trên trang cá nhân: "Where is the love? (Tình yêu ở đâu?)".