Karik muốn bỏ showbiz vì 'người ta đến rồi sẽ đi, không bền'

Con đang rất cố gắng dù đôi lúc con không còn muốn làm nghề nữa, con vô cùng mệt với thế giới đầy giả dối này. Mẹ con mình từng không có gì trong tay nhưng mình vẫn sống thế thôi, mẹ quên rồi ư? Có tiền thì đỡ nghĩ, nhưng không có tiền sẽ rất vất vả", Karik chia sẻ trên Saostar.

Để an ủi con trai mẹ ruột Karik nhanh chóng trấn an: "Mẹ hiểu con đã trải qua những gì, và cũng thấy con tuyệt vọng ra sao. Cũng như mẹ không nghĩ có ngày còn sống sót được đến hôm nay. Trời không bao giờ phụ lòng người tốt, nên yên tâm cứ sống tốt may mắn sẽ đến với con. Dù con còn làm nghề hay không, thì may mắn vẫn đến với con bằng một đường khác. Quan trọng con cần phải giữ gìn sức khỏe".