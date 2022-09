Karik: 'Không áp lực sau bản hit với Miu Lê'

Karik trở lại đường đua Vpop và kết hợp cùng Only C

Trong loạt poster “nhá hàng" được Karik và Only C đăng tải trên mạng xã hội, hai nam nghệ sĩ đều bị trói bởi những sợi dây màu đỏ. Ở một poster khác, Karik đứng giữa căn phòng ngập tràn những sợi dây màu đỏ “rối như tơ vò", càng khiến fan tò mò về câu chuyện của MV Có Chơi Có Chịu.

Mới đây, Karik đã chính thức thông báo trở lại đường đua Vpop với sản phẩm âm nhạc mang tên Có Chơi Có Chịu. Kết hợp cùng nam rapper là Only C, “cộng sự" quen thuộc từng cùng Karik làm nên những bản hit như Anh Không Đòi Quà, Quan Trọng Là Thần Thái, Yêu Đơn Phương…

Tiếp tục bắt tay cùng Only C, Karik khẳng định hai nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần tạo bất ngờ cho khán giả: “Khi tôi hỏi những người xung quanh nghĩ gì về việc Karik và Only C ra nhạc, họ trả lời không đoán được 2 ông này làm gì. Điều đó khiến tôi rất vui. Một người nghệ sĩ làm gì mà cũng để khán giả đoán được thì lại mất đi tính bất ngờ. Tôi nhớ có lần, anh Trấn Thành nói sự khác biệt giữa người bình thường và người nghệ sĩ chính là tạo bất ngờ".



Khán giả chờ đón sự bất ngờ từ Karik cho sản phẩm mới này

Karik viết lời cho ca khúc Có Chơi Có Chịu trong vòng 1 tuần, sau đó Only C góp ý và nam rapper tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện sáng tác mới chỉ với 2 tuần. Bộ đôi nghệ sĩ cũng cố gắng làm đi làm lại phần nhạc để mang đến tinh thần mới mẻ cho khán giả.

“Chưa có ai hợp làm nhạc với tôi hơn Only C từ trước đến giờ. Only C luôn lắng nghe tôi và sửa đi sửa lại từng chi tiết nhỏ, cũng góp ý cho tôi là bài này cần cái gì đó mang tính bất cần nhiều hơn để mọi người thoát khỏi những hình dung ban đầu về Karik".