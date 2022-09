Karik bình luận tình tứ ngay dưới status của Đàm Phương Linh

Theo đó, cô nàng đăng bức hình xinh đẹp cùng cap: "In this mad world of ours, we need a little wild love" (Tạm dịch: Trong thế giới điên rồ này, chúng ta cần một chút tình yêu hoang dã).

Lập tức, Karik đã vào để lại bình luận "trái tim" cho Đàm Phương Linh. Động thái của nam rapper được ngầm hiểu như một cách đánh dấu chủ quyền?

Trước đó, Karik bị "team qua đường" bắt gặp cùng đi cafe với Đàm Phương Linh. Đáng nói, hội ông mai bà mối online còn soi được tình cũ và Karik cùng mang giày đôi. Đôi giày Đàm Phương Linh mang đi cafe từng được Karik check in trước đó.