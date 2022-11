Karik bị so sánh với MONO về hiệu ứng khán giả khi xuất hiện

Fancam cũng ghi lại được cảnh khán giả ở dưới đã rất sung với Karik khi anh kêu gọi mọi người cùng "quẩy" theo âm nhạc.

Clip Karik trình diễn "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay".

Còn khi MONO xuất hiện, dân tình đã hô to tên anh chàng tân binh và vỗ tay không ngớt. Vẫn 3 ca khúc quen thuộc Quên Anh Đi - Em Là và Waiting For You, MONO mang đến phần trình diễn với thần thái tự tin, cuốn hút.