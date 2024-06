Kaia Gerber: Phiên bản hoàn hảo của mẹ Cindy Crawford

Tháng 1/2018, Kaia Gerber lần đầu tiên có cơ hội sải bước trên đường băng Haute Couture (thời trang may đo cao cấp) của Chanel. Cuối năm 2018, con gái Cindy cũng nhận giải thưởng "Model of the Year" (Người mẫu của năm) tại lễ trao giải British Fashion Awards. Ở tuổi 17, không phải người mẫu nào cũng có được may mắn như cô nàng.