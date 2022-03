K-ICM trở thành con nuôi nữ ca sĩ Phương Thanh

Đây là ca khúc K-ICM kết hợp với Phương Thanh

Ngay tại buổi ra mắt, Phương Thanh bật khóc vì xúc động. Sau khi quay xong, nữ ca sĩ không được xem MV hoàn chỉnh. Do đó, cô bất ngờ khi lần đầu theo dõi sản phẩm.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm rằng K-ICM nhận cô là mẹ nuôi. "Khánh nhận tôi làm mẹ nuôi có mấy ngày đã đưa tôi lên núi quay hình luôn. Với MV này, tôi có được hạnh phúc khác hẳn những sản phẩm trước. Tôi thích Khánh ở sự chuyên nghiệp, làm việc quên mình. Làm việc cùng con, tôi thấy mình được trẻ lại".