JYP vừa tung hint debut thêm nhóm mới đã dính ngay nghi vấn 'đạo nhái': Công ty Big 3 mà phải sao chép công ty tầm trung?

Việc xảy ra những trường hợp đạo nhái, sao chép ý tưởng tuy rất đáng chê trách nhưng nó lại thường xuyên xảy ra ở Kpop. Tuy nhiên netizen sẽ càng khó chịu hơn nữa nếu như người bị nghi 'đạo nhái' là từ những công ty giải trí lớn như Big 3. Điển hình gần đây có SM với nhóm nữ tân binh aespa khi từ trước và sau khi debut lúc nào cũng dính phải những nghi vấn 'đạo nhái'. Và mới đây nhất lại đến lượt JYP - một công ty Big 3 khác - cũng để một nhóm nhạc tân binh chưa debut của mình dính phải tranh cãi tương tự.

JYP đang rục rịch cho màn debut thêm một nhóm nhạc Kpop nữa?

Vào tuần trước, JYP Entertainment đã gây phấn khích khi tung ra một đoạn teaser bí ẩn mang tên 'Coming Up Next' - được cho là hint debut của một nhóm nhạc hoàn toàn mới (không phải nhóm nữ mới gần đây của JYP). Đoạn clip giới thiệu một cách ngắn gọn và kết thúc với câu caption 'WE ARE ALL HEROES'.

'Coming up Next'

Sau đó vào lúc 0h ngày 1/11 (giờ Hàn), JYP đã phát hành thêm một video tung hint khác với tên gọi 'Heroes are Coming.' Đoạn video này đã giới thiệu một logo với hình dáng chữ H và X lồng ghép vào nhau. Ngoài ra đoạn clip cũng kết thúc bằng caption tương tự như video trước khi lặp lại câu 'WE ARE ALL HEROES'.

Đoạn clip này được cho là giới thiệu logo nhóm nhạc nam sắp debut của JYP - và hiện nhiều người đang đồn đoán đây là chính là nhóm chiến thắng từ show sống còn 'LOUD' của JYP x P Nation. Tuy nhiên ngay khi hình ảnh logo xuất hiện, nó đã làm dấy lên tranh cãi khi logo này bị cho là 'đạo nhái' nhóm nhạc MONSTA X của Starship Entertainment.