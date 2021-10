JYP tung ảnh lịch TWICE 8 thành viên, bỏ mặc Jeongyeon bệnh tật?

Jeongyeon sẽ vắng mặt trong bộ ảnh lịch 2021 của TWICE

Mới đây, JYP đã mở pre-order bộ ảnh lịch Season’s Greetings dành cho fan Nhật của TWICE. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như fan không phát hiện ra điểm bất thường về số lượng các thành viên.

Chuyện này đã gây ra bức xúc lớn đối với các ONCE, đặc biệt khi fandom của TWICE hầu hết đều là OT9 - yêu mến tất cả các thành viên. Nay Jeongyeon bị "hắt hủi" như thế, ONCE nổi giận cũng là điều dễ hiểu. Rất nhiều ý kiến đều cho rằng JYP đang ra sức kiếm tiền một cách quá bất chấp.

Còn 3 tháng nữa mới hết năm, rõ ràng có thể chờ Jeongyeon hồi phục nhưng đằng này JYP lại vội vàng tới mức quyết định mặc kệ sự vắng mặt của cô nàng, cứ thế phát hành lịch. Như vậy là sợ không nhanh thì không kịp thu tiền nữa hay sao?



Đợt comeback hồi tháng 6, Jeongyeon đã phải cố nén đau đớn vì chấn thương để trình diễn, gương mặt cũng không ít lần biểu lộ sự căng thẳng, lo lắng



Fan thì một lòng chờ mong cô nàng hồi phục sớm đoàn tụ cùng 8 thành viên, còn JYP lại nỡ lòng nào "phủi bỏ" đi sự hiện diện của cô nàng trong nhóm