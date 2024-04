JYP Entertainment lên tiếng về thông tin Chaeyoung TWICE hẹn hò

Ngay sau đó, công ty quản lý của Chaeyoung, JYP Entertainment và công ty quản lý của Zion.T, The Black Label, lần lượt xác nhận với SPOTV News: "Cả 2 đang quen nhau với tình cảm tốt đẹp. Họ đang ủng hộ lẫn nhau".

Zion.T có tên thật là Kim Hae Sol và sinh năm 1989, ra mắt làng nhạc từ năm 2011. Anh là nghệ sĩ của công ty The Black Label và có biệt danh "quái vật nhạc số", chủ nhân của loạt hit Yanghwa Bridge, Unlove, No Make Up...