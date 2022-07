Juventus từ chối lời đề nghị thứ 2 mua De Ligt của Chelsea

Tờ La Gazzetta dello Sport cho hay, Juventus vừa từ chối một lời đề nghị khác từ Chelsea.



Cụ thể, ở lời đề nghị thứ 2, Chelsea đưa ra khoản phí chuyển nhượng là 70 triệu euro, cộng thêm 10 triệu euro phụ phí cho De Ligt.

Juventus muốn Chelsea phải chi nhiều hơn nếu muốn có De Ligt

Tuyển thủ Hà Lan có điều khoản giải phóng là 120 triệu euro nhưng Juventus xác định bán anh với giá thấp hơn.



Trước đó, Lão bà thành Turin cũng đã từ chối việc Chelsea đề nghị cược cầu thủ cộng thêm tiền mặt cho thương vụ này.



Nguồn trên cho hay, Bayern Munich cũng tranh đua quyết liệt với Chelsea để có De Ligt.



So với đội bóng của HLV Thomas Tuchel, gã khổng lồ Bundesliga đưa ra khoản phí ban đầu thấp hơn so với Chelsea nhưng số tiền cho các tiện ích bổ sung lại cao hơn nên tổng giá trị thương vụ gần ngang với đề nghị của Chelsea.



De Ligt được cho mở cửa rời Juventus và hướng đến gia nhập Chelsea do ấn tượng với cách Thomas Tuchel biến Rudiger thành một trung vệ đẳng cấp thế giới.



Cựu trung vệ Ajax cũng muốn được nhà cầm quân người Đức phát triển anh theo cách như vậy.