Justin Bieber gây tranh cãi với gu quần tụt nhạy cảm ở Nhật Bản

Dù nhận rất nhiều chỉ trích, Justin Bieber vẫn không ngần ngại thể hiện tình yêu với "mốt" quần tụt. Ngay từ thời mới nổi lên với siêu hit Baby, nam ca sĩ sinh năm 1994 đã rất chuộng kiểu quần "mạo hiểm" này. Không khó để tìm thấy những hình ảnh Bieber bị lộ ảnh nhạy cảm do sự cố với quần tụt.

Ban đầu, một số người hâm mộ của Bieber cho rằng anh mặc quần như vậy là do lỗi của stylist. Tuy nhiên với tần suất mặc thường xuyên như vậy, mọi người dần chấp nhận rằng giọng ca What Do You Mean chỉ đơn giản là quá thích quần tụt.



Justin Bieber nhiều lần mặc quần tụt khi hẹn hò, đi diễn,...