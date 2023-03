Justin Bieber đón sinh nhật tuổi 29 bị nghi 'đá xéo' Selena Gomez

Cụ thể, trên món quà có khắc câu: "I'm so thankful that I didn't end up with what I thought I wanted" (tạm dịch: Tôi rất biết ơn vì đã không lựa chọn điều mà tôi từng nghĩ mình muốn). Rất nhanh chóng, nhiều người suy đoán rằng Justin muốn ám chỉ mối tình với Selena Gomez cùng những điều hai người đã thề non hẹn biển.



​​​​​​​Chiếc bật lửa bằng bạc là nguồn cơn của tin đồn.

Tuy vậy, một số tin đồn cho rằng khách mời có thể tự do viết chữ theo ý thích của mình lên chiếc bật lửa được Justin tặng. Vậy nên dòng chữ đó có thể không phải do nam ca sĩ tự viết lên.

Theo Tiền Phong