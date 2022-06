Justin Bieber bị liệt nửa mặt do nhiễm virus hiếm

"Nó sẽ trở lại bình thường. Sẽ mất thời gian và chúng tôi không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian, nhưng sẽ ổn thôi" - Justin nói - "Và tôi có hy vọng, và tôi tin tưởng Chúa, và tôi tin rằng tất cả đều có lý do. Tôi không chắc đó là gì ngay bây giờ. Nhưng trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ nghỉ ngơi".

Có thể do phản ứng tiêu cực với lý do mơ hồ được đưa ra cho việc hoãn buổi diễn vào đầu tuần này nên có vẻ như Bieber cảm thấy cần phải chứng minh rằng anh ấy thực sự bị bệnh. "Do căn bệnh không liên quan đến COVID, Justice Tour đã hoãn các buổi trình diễn ở Toronto của tuần này" - một thông báo được đăng vào thời điểm đó.

Những người đã tham dự buổi hòa nhạc của Bieber ở Brooklyn, New York vào tuần trước nói với Variety rằng nam ca sĩ đã mang đến một buổi biểu diễn ổn định và không có biểu hiện giống như những gì trong bài đăng trên Instagram, mặc dù anh ấy có chút trầm tính hơn bình thường.