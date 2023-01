Justin Bieber bán 291 bài hát với giá 200 triệu USD

People đưa tin nhạc sĩ 29 tuổi quyết định bán bản quyền toàn bộ 291 bài hát của anh đã phát hành đến cuối năm 2021 cho công ty Hipgnosis Songs Capital với giá 200 triệu USD.

Danh sách bao gồm 6 album phòng thu: My World 2.0, Under the Mistletoe, Believe, Purpose, Changes và Justice cùng các đĩa đơn ăn khách: Baby, Boyfriend, What Do You Mean?, Sorry, Love Yourself, Yummy, Holy, Peaches...

Merck Mercuriadis, người sáng lập Hipgnosis Song Management, cho biết đây là thương vụ mua bán bản quyền có giá trị lớn nhất của công ty đối với nghệ sĩ dưới 70 tuổi.