Jushi International trao thưởng tận tay xe Honda SH 125i cho khách hàng may mắn

Chị Hoàng Thị Mai đến từ Nghệ An trở thành khách hàng may mắn nhất sở hữu xe Honda SH 125i – giải đặc biệt của chương trình. 11h00 ngày 06/11/2021, Bà Bùi Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Jushi International cùng ban lãnh đạo công ty đã có mặt tại xã Quỳnh Lập, huyện Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An để trao quà tặng tận tay khách hàng.