Jungkook, Yeri và Suzy vẫn thành công rực rỡ dù không thi Đại học

"Tình đầu quốc dân" Suzy quyết định không thi CSAT năm 2013 vì không tự tin có thể cân bằng thời gian đi học và đi làm. Trong thời gian này, Suzy đang quảng bá với nhóm nhạc Miss A, đồng thời phải thực hiện nhiều hợp đồng quảng cáo, đóng phim truyền hình,...

Ngay cả khi Miss A dừng hoạt động, Suzy vẫn là ngôi sao hàng đầu với sức hút không suy chuyển. Cô bận rộn với các dự án truyền hình như While You Were Sleeping, Vagabond, Startup,...

4. BTS Jungkook

Jungkook quyết định tạm hoãn kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016, thời điểm BTS bắt đầu nhận được sự chú ý từ khán giả quốc tế và đến nay đã thành công rực rỡ khi nhóm được mệnh danh là ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới.

Dù phải chạy lịch trình trên toàn cầu, Jungkook vẫn đăng ký học Đại học từ xa và tốt nghiệp với bằng cử nhân về Phát thanh truyền hình và Giải trí tại Đại học Global Cyber. Nam thần tượng sinh năm 1997 còn vinh dự nhận được President's Award - giải thưởng danh giá nhất mà sinh viên Đại học Global Cyber có thể nhận.