Jungkook xô đổ kỷ lục của BTS nhờ ca khúc si tình Han So Hee

Những hình ảnh trong MV nhanh chóng được lan truyền trên khắp nền tảng mạng xã hội, đạt lượng tương tác “khủng” với vô vàn ý tưởng tạo “meme”. Khán giả cho rằng mỗi phân cảnh trong MV Seven đều có thể trở thành chủ đề hot.

Chia sẻ về nữ chính Han So Hee, Jungkook bày tỏ: “Chị ấy đã giúp đỡ tôi nhiều vì tôi không biết phải bắt đầu diễn như thế nào. Khi bấm máy, chị ấy giỏi diễn xuất nên tôi đã học hỏi được đôi chút. Tôi muốn nói lời cảm ơn chị, MV thành công tốt đẹp là nhờ có chị ấy”.

Tính đến thời điểm này, Seven đã đạt hơn 46 triệu lượt xem trên YouTube. Instagram cá nhân của nữ chính Han So Hee tăng gần 1 triệu lượt theo dõi sau khi làm “bạn gái” trong MV của Jungkook.

Điều tạo nên sức hấp dẫn của "Seven"

Tờ NME cho rằng giọng ca chính BTS có màn ra mắt solo đáng ngạc nhiên khi trình diễn garage, thể loại nhạc điện tử bắt nguồn từ những năm đầu của thập niên 1990 ở Anh.

Trước đó các sản phẩm solo của nam ca sĩ phát hành trên Soundcloud hầu hết mang âm hưởng nhẹ nhàng, tình cảm, điển hình là Still with you theo phong cách jazz-ballab, giai điệu R&B du dương My time, hay nhạc pop với sự kết hợp với EDM của Euphoria…