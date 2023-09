JungKook (BTS) và BlackPink thắng lớn tại VMAs 2023

Theo đó, Jungkook giành chiến thắng chung cuộc ở hạng mục "Bài hát của mùa hè" với ca khúc solo Seven. Trước đó, sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ phải đối đầu với hàng loạt đối thủ nặng ký như Cuff It (Beyoncé), What Was I Made For? (Billie Eilish), Paint the Town Red (Doja Cat), Dance the Night (Dua Lipa), Cupid (FIFTY FIFTY),... . Kết quả này cũng giúp JungKook trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này.