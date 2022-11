Jungkook (BTS) cuốn hút trong MV World Cup 2022

Ngày 22/11, FIFA phát hành MV chính thức của ca khúc Dreamers. Bài hát là sự kết hợp giữa thành viên nhóm BTS Jeon Jungkook và nam ca sĩ Fahad Al Kubaisi của nước chủ nhà Qatar.

Trong MV, giọng ca sinh năm 1997 thể hiện khả năng vũ đạo cuốn hút. Đồng thời MV cũng giới thiệu tới khán giả những cảnh đẹp, văn hóa đặc sắc của Qatar.