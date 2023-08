Jungkook (BTS) cùng Jennie (BlackPink) chụp ảnh nội y

Jungkook mặc trang phục denim on denim cổ điển, với chiếc quần CK được khoe một cách táo bạo.



Sự hợp tác này không phải là bước đột phá đầu tiên của Jungkook với thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng. Đầu tháng 3, nam ca sĩ đã tạo nên cơn sốt với tư cách là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Calvin Klein, giới thiệu set đồ denim.



Ngoài những ấn tượng về thời trang, Jungkook đã có một năm đáng chú ý trong âm nhạc. Anh trở thành tâm điểm với single Seven, kết hợp với rapper Latto, tiền đề cho album solo sắp tới. Bài hát xuất sắc ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 ngay sau khi phát hành vào ngày 14/7. Ngoài ra, sự hợp tác của em út BTS với Charlie Puth trong Left and Right và màn trình diễn Dreamers của anh ấy tại lễ khai mạc World Cup 2022 đã củng cố thêm sự nổi tiếng toàn cầu của giọng ca sinh năm 1997 với tư cách là nghệ sĩ solo.



Trong cuộc phỏng vấn với nhãn hàng, Jennie cho biết sau ánh đèn sân khấu cô là người sống nội tâm, ít nói và nhút nhát. Tuy nhiên, cô thay đổi, biến hóa khi bước lên sân khấu với phong thái cuốn hút, năng lượng: “Ngoài đời tôi ít nói và nhút nhát nhưng điều đó đã biến mất khi lên sân khấu. Tôi bật chế độ Jennie của BlackPink”.