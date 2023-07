Jung Kook solo đại thành công, 'Seven' chính thức chiếm 'ngôi vương' #1 Billboard Hot 100

Sau người anh cùng nhóm Jimin, Jung Kook là nghệ sĩ solo Kpop thứ 2 chinh phục thành công Hot 100

Trước đó, Seven của Jung Kook cũng đã vượt Flower - Miley Cyrus để phá kỷ lục ca khúc chạm mốc 100 triệu lượt nghe nhanh nhất Spotify. MV có sự tham gia của Han So Hee mang về hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 10 ngày ra mắt. Giai điệu, vũ đạo Seven viral “hàng thật giá thật” trên MXH, sự thành công vượt mong đợi của Jung Kook đã được fan tiên liệu từ trước.