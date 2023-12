Jung Kook sẽ là 'main pop boy' toàn cầu thay thế Justin Bieber?

Jung Kook mang đến hình ảnh những biểu tượng nhạc pop trong Golden, cảm hứng từ Michael Jackson mạnh mẽ với Standing Next to You

Chỉ mới trong album đầu tay, Jung Kook đã collab cùng Latto, Jack Harlow cùng lúc ra mắt thêm các phiên bản remix, hợp tác cả Justin Timberlake, Usher. Jung Kook còn là tên tuổi hút fan góp giọng trong ca khúc Too Much của The Kid Laroi, người từng làm mưa làm gió với siêu hit Stay.

Không khó để nhìn thấy đường hướng phát triển của ngôi sao toàn cầu Jung Kook. Ekip đã cân đo đong đếm vừa đủ để cân bằng tính đại chúng, kết hợp cùng loạt rapper nổi tiếng, tạo ra âm nhạc bắt tai, có độ lan toả cao, đi đầu xu hướng.



Jung Kook liên tiếp collab cùng các nghệ sĩ hàng đầu nước Mỹ

Jung Kook có đủ khả năng và tiềm năng để trở thành “main pop boy” thế hệ mới, gần như ứng dụng công thức tạo ngôi sao của nền công nghiệp âm nhạc xứ cờ hoa trong album đầu tay. Để làm được điều đó, bệ phóng từ HYBE là yếu tố không thể thiếu để đưa tên tuổi anh chàng vượt biên giới Hàn Quốc.

Tại sao lại là Jung Kook?

BTS có đến 7 thành viên, là một tổng thể khó tách rời. Suốt 10 năm hoạt động, BTS đồng hành từ số âm lên đến đỉnh cao sự nghiệp, góp phần không nhỏ trong sứ mệnh đưa Kpop ra thế giới. Khi tách riêng, mỗi thành viên lại là một cá tính âm nhạc khác nhau, mạnh mẽ và không trùng lặp.

7 màn debut đã chứng minh mức độ ảnh hưởng của từng cá tính âm nhạc ấy. Có thể thấy, Jung Kook mới là người có thể “phá đảo" làng nhạc thế giới, là cái tên hứa hẹn cho danh xưng “main pop boy" toàn cầu.



Không có sự đồng hành của các thành viên, Jung Kook đã tự mình chinh phục những cột mốc đột phá, ghi danh vào hàng ngũ những ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. Cú chuyển mình từ “em út vàng" của BTS trở thành popstar của Jung Kook được truyền thông Mỹ nhận định tích cực.

Tờ NME dự đoán Jung Kook sẽ sớm “thống trị” làng nhạc, sau Justin Timberlake - hoàng tử nhạc pop những năm 2000 và Justin Bieber - người đại diện 2010s: “Thập kỷ nào cũng có một ‘ông hoàng nhạc pop'. Thế nhưng vẫn chưa có nam ngôi sao solo nào đủ thành công trong những năm 2020. Jung Kook đã chứng minh anh ấy thừa khả năng thực hiện sứ mệnh đó với Golden. Những năm 2020 cuối cùng đã tìm ra “vua nhạc pop” và Golden đảm bảo cho anh ấy ngai vàng”.

Sự thành công của Jung Kook được lý giải bằng cả lý thuyết và thực hành. Trong đó, yếu tố tài năng là không thể phủ nhận. Xuất phát điểm là idol Kpop, Jung Kook đã trải qua thời gian ở trong “lò huấn luyện" tiêu chuẩn của nền công nghiệp giải trí xuất khẩu văn hoá.