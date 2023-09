Jung Kook (BTS) thừa nhận một điều từng không thích về bản thân mình

Mới đây, Jung Kook lại bổ sung thêm vào kho tàng kỷ lục của mình một thành tích mới - là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên được chọn làm gương mặt trang bìa ấn bản mùa thu của tạp chí danh giá Dazed UK.

Dazed UK tán dương Jung Kook là “một trong những thần tượng K-Pop nổi tiếng nhất thế giới” và “một trong những ngôi sao nhạc Pop của thế giới”. Anh chàng cực kỳ bảnh bao và lãng tử trong trang phục từ bộ sưu tập Mùa Đông 2023, Mùa Xuân 2024 của nhà mốt Balenciaga.

Trả lời phỏng vấn với Dazed UK, Jung Kook chia sẻ về những khía cạnh khác của mình, sự đấu tranh nội tâm và các dự định âm nhạc trong tương lai.

Từng có một điều không thích ở bản thân

Sự gián đoạn do đại dịch Covid-19 là con dao hai lưỡi đối với hầu hết mọi người. Năm 2020, BTS bắt buộc phải hủy lịch chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “Map of the Soul”, lần đầu tiên kể từ khi nhóm bắt đầu chạy tour năm 2014.