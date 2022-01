Jung Hae In kinh nghiệm đầy mình vẫn ngượng ngùng khi hôn Jisoo

Mới đây đội ngũ sản xuất của bộ phim Snowdrop đã đăng tải những video hậu trường cho hai tập 10 và 11.

Tập 11 được phát sóng vào tối ngày 16/1 đã tạo nên một sự bùng nổ khi cặp đôi chính Young Ro (Jisoo) và Suho (Jung Hae In) nhận ra được tình cảm của mình và trao nhau những nụ hôn đầy ngọt ngào vào cuối phim.

Chính vì vậy, video hậu trường cho cảnh hôn của cặp đôi chính trong tập 11 cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nhiều người xem cảm thấy rất thú vị trước phản ứng có chút lúng túng, ngại ngùng của Jung Hae In khi diễn tập phân cảnh hôn cùng với Jisoo.