Jung Hae In: con nhà trâm anh thế phiệt, được tuyển chọn khi đi mua kem

Sau khi xuất ngũ, Jung Hae In định nộp đơn vào một trường đại học chuyên về nghiên cứu công nghệ sinh học. Tuy nhiên, trong một lần đi mua kem, anh đã có cơ duyên gặp nhân viên của công ty FNC Entertainment. Người này đã ngỏ ý mời anh đi casting và trở thành nghệ sĩ của công ty.

Jung Hae In sau đó đã gia nhập công ty, theo học các lớp diễn xuất và chính thức bắt đầu sự nghiệp năm 27 tuổi. Mặc dù phải đóng vai phụ trong các bộ phim như Goblin, Khi Nàng Say Giấc, Đời Sống Ngục Tù… nhưng Jung Hae In lại gây ấn tượng rất mạnh mẽ.

Cùng với bộ phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi năm 2018 đã giúp cho tên tuổi của Jung Hae In thực sự vụt sáng và nhận được sự yêu mến toàn Châu Á. Sau đó anh tiếp tục “bỏ túi” nhiều tác phẩm đình đám khác như Đêm Xuân, D.P, Snowdrop.

Thích uống bia, đi xe đạp và có đai đen Taekwondo

Jung Hae In cho biết anh là một người khá tiết kiệm, không thích mua sắm nhưng sẵn sàng chi tiền vì bia. Anh ấy cũng thường xuyên đạp xe mỗi khi thời tiết đẹp.

Bên cạnh đó, nam thần điển trai còn có cả đai đen Taekwondo và nó giúp anh có thể hoàn thành tốt các cảnh hành động trong phim.