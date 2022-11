Jun Phạm và những 'tài sản' quý giá

Là một người lớn lên với truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản, Jun Phạm muốn tri ân tuổi thơ của mình bằng chính những ký ức ngọt ngào đó. Anh diện một chiếc áo ghi-lê có hoạ tiết của bộ truyện One Piece trong MV; chiếc poster và hình ảnh chủ đề của bài hát được thiết kế theo phong cách bìa truyện Doraemon. Đây đều là những tác phẩm đình đám gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người. Là những điều đã đắp xây nên một quá trình trưởng thành của Jun Phạm ngày hôm nay.

MV "1900 Hồi Đó''