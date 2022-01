Jun Phạm khai thác góc khuất các MC Việt

Trích đoạn trong Không trà thì bánh:

Hai năm trước, Jun Phạm đã ra mắt series đặc biệt mang tên Nhà có một người trên YouTube, về cuộc sống độc thân nhưng vẫn thư thái trong nhà mình. Phiên bản mới của series có tên Không trà thì bánh. Vẫn là căn nhà ấm áp của mình, vẫn là căn bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi với rất nhiều món ăn ngon nhưng Không trà thì bánh là những bữa trà chiều và các cuộc trò chuyện với khách mời đặc biệt.