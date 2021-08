Joy Red Velvet từng hoảng sợ chạy thẳng vào cánh gà khi đang biểu diễn

Your browser does not support the video tag.

Clip Joy (Red Velvet) bị gặp sự cố trên sân khấu vào năm 2019

Cụ thể, khi kết thúc phần trình diễn, tiếng pháo hoa nổ lên khiến cho Joy bị giật mình. Cô tỏ ra vô cùng hoảng hốt ôm chặt đầu rồi chạy vào cánh gà. Khoảnh khắc Joy ngồi khuỵu xuống đất, gương mặt lo lắng, sợ hãi đã được một người hâm mộ ghi lại trọn vẹn.

Ngay sau đó, các thành viên của Red Velvet đã tới gần để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô. Rất may mắn, sau khi trấn tĩnh lại, Joy đã vượt qua khoảng thời gian hoảng loạn.