Jorginho đòi Chelsea tăng lương hoặc ra đi miễn phí

Jorginho có thể chia tay Chelsea cuối mùa 2022/23

The Evening Standard cho hay, tiền vệ người Italia vừa bác bỏ lời đề nghị ký tiếp ba năm mà Chelsea đưa ra, với mức lương 120.000 bảng/tuần được giữ nguyên.



Jorginho hiểu rõ vai trò và giá trị của mình tại Chelsea nên đã yêu cầu mức thù lao 150.000 bảng/tuần, tương đương người đồng đội Cesar Azpilicueta.



Nếu vướng mắc giữa Jorginho và The Blues không được giải quyết sớm, tuyển thủ Azzurri sẽ tính đến phương án chia tay CLB.



Đại diện của Jorginho - ông Joao Santos tiết lộ, có ít nhất 4 đội bóng khắp châu Âu đang dòm ngó và muốn có sự phục vụ của thân chủ ông.



Mới đây, Joao Santos đã xuất hiện ở Barcelona làm dấy lên tin đồn Jorginho liên hệ chuyển sang sân Nou Camp. Ngoài ra, Real Madrid, AC Milan và Lyon cũng quan tâm đến cầu thủ 30 tuổi này.



Theo luật FIFA, nhà vô địch Euro 2020 được phép tự do đàm phán với các đội bóng ngoài nước Anh kể từ đầu năm tới.