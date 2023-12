Jon Rahm về LIV Golf: Đồng tiền và sự thay đổi của thời đại

Câu chuyện được kể trong chiếc áo khoác. Từ chiếc áo vô địch The Masters màu xanh lá cây mà Jon Rahm mặc cách nay 8 tháng - trang phục nổi tiếng nhất thế giới golf - cho đến chiếc áo màu đen với tay bằng da và chữ in màu trắng trên ngực, chiếc LIV Golf mà anh khoác hôm thứ Năm tuần trước tại New York.

Hôm ấy, Rahm ký hợp đồng với giải đấu Saudi Arabia. Từ biểu tượng của truyền thống đến biểu tượng của cách mạng.

Rahm tưởng nhớ Seve khi vô địch The Masters 2023

Khi Rahm chinh phục sân Augusta ngày 9/4, ngày Seve Ballesteros tròn 66 tuổi, nhà vô địch nhìn lên bầu trời để tưởng nhớ thần tượng.

Rahm khi đó là hình ảnh của golf, của di sản, của lịch sử, của trận đấu như người ta luôn hiểu, của tất cả những giá trị mà bản thân anh bảo vệ với niềm tin to lớn để từ chối sự cám dỗ của LIV Golf và định dạng chống lại “Bản chất của thể thao”: 3 vòng thay vì 4, không cắt loại, giảm số lượng tham gia và mở nhạc ầm ĩ trên sân khi thi đấu.

“Seve theo dõi tôi từ thiên đường. Ông là một trong những lý do khiến tôi thi đấu. Nếu không có Ryder Cup năm 1997, bố tôi và tôi luôn nói về giải đấu, chúng ta không biết tôi sẽ ở đâu hoặc gia đình chúng tôi sẽ ở đâu”, Rahm nhấn mạnh.