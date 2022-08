Johnson & Johnson dừng bán phấn rôm trẻ em có bột talc trên toàn cầu

Trước đó, vào năm 2020, Johnson & Johnson từng thông báo dừng bán phấn rôm được sản xuất từ bột talc tại Mỹ và Canada do nhu cầu về sản phẩm này tại Bắc Mỹ giảm mà nguyên nhân là do thói quen của người tiêu dùng thay đổi và do thông tin sai lệch về độ an toàn của sản phẩm này.

Bên cạnh đó, Johnson & Johnson cũng phải đối diện với khoảng 38.000 vụ kiện từ người tiêu dùng ở Mỹ liên quan đến cáo buộc sản phẩm phấn rôm từ bột talc của Johnson & Johnson gây ung thư do có chứa asbesto, một tác nhân gây ung thư.

Tuy nhiên, Johnson & Johnson đã bác bỏ các cáo buộc và khẳng định các thử nghiệm khoa học trong nhiều thập niên và sự phê chuẩn của các nhà chức trách cho thấy sản phẩm phấn Johnson’s Baby Powder với thành phần bột talc là an toàn và không chứa asbesto.

Năm 2018, một tòa án Mỹ đã ra phán quyết buộc Johnson & Johnson bồi thường 4,7 tỷ USD cho 22 phụ nữ vì sản phẩm của bột talc của hãng khiến họ bị ung thư buồng trứng.