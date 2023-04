Johnny Depp trở lại trong tác phẩm mở màn cho LHP Cannes lần thứ 76

Liên hoan phim Cannes năm nay, dự kiến diễn ra từ ngày 16-28/5, sẽ công chiếu một số bộ phim Hollywood được giới mộ điệu hết sức kỳ vọng, trong đó có tác phẩm điện ảnh "Indiana Jones and the Dial of Destiny" - phần thứ 5 trong loạt phim về hành trình phiêu lưu của Indiana Jones.

Đây cũng là sự kiện ra mắt tác phẩm mới nhất của đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese - "Killers of the Flower Moon," với sự tham gia của hai nam diễn viên gạo cội Leonardo DiCaprio và Robert De Niro.

Đạo diễn người Mỹ Martin Scorsese được biết đến với các tác phẩm kinh điển như "Goodfellas" (1990), "Shutter Island" (2010), "The Wolf of Wall Street" (2013)...

Danh sách đầy đủ các bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ được công bố vào ngày 13/4./.

Hoàng Châu (TTXVN/Vietnam+)