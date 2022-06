Johnny Depp khả năng trở lại làm 'Cướp biển', Amber Heard không đủ tiền bồi thường

Johnny Depp trong vai thuyền trưởng Jack.

"Tôi tin rằng sau phán quyết này, loạt phim Cướp biển sẽ được tái khởi động và Johnny sẽ sắm vai thuyền trưởng Jack trở lại. Loạt phim này vẫn còn tiềm năng thu lời với các nhân vật được yêu mến", cựu lãnh đạo Disney nhận định. Một nguồn tin trong giới cho hay với thắng lợi vang dội của Top Gun: Maverick với sự đứng sau của nhà sản xuất Jerry Bruckheimer vốn gắn liền với thương hiệu Pirates of the Caribbean, khả năng lớn các ngôi sao ăn khách của Hollywood sẽ được mời trở lại series phim này.

Johnny Depp từng nhận 1 đề cử Oscar cho vai Jack Sparrow trong phần phim ra mắt năm 2003 - Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Series này còn tiếp tục hái ra tiền ở phòng vé toàn thế giới các năm 2006, 2007, 2011 và 2017. Jerry Bruckheimer mới đây tiết lộ hai tập của Pirates of the Caribbean 6 đang trong giai đoạn phát triển và tập đầu đã chắc chắn có sự góp mặt của Margot Robbie.