Johnny Depp được săn đón ở Cannes như chưa từng bị tẩy chay

Mới đây nhất, ông Thierry Frémaux tiếp tục nhấn mạnh quan điểm với tờ tin tức Deadline: "Chúng tôi không quan tâm tới những vấn đề pháp lý mà Johnny Depp từng gặp phải. Chúng tôi không quan tâm tới vấn đề hình ảnh của Johnny Depp tại Mỹ. Chúng tôi chỉ tin vào sự tự do ngôn luận, tự do biểu đạt đặt trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Rõ ràng ở đây, không có yếu tố nào vi phạm pháp luật, vậy thì có điều gì để phải tranh cãi? Johnny Depp có làm điều gì vi phạm pháp luật không? Anh ấy có bị cấm diễn không? Phim của anh ấy có bị quốc gia nào cấm chiếu không? Rõ ràng là không.

Chúng tôi không ở đây để nói mãi về những điều như thế này. Điều mà chúng tôi quan tâm ở Johnny Depp, đơn giản thôi, anh ấy là một tài tử, anh ấy có phim điện ảnh mới đáng quan tâm".

Your browser does not support the video tag.

Johnny Depp xuất hiện tại lễ công chiếu phim "Jeanne Du Barry" (Video: Daily Mail).

Theo Dân Trí