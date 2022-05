Johnny Depp đã đe dọa Elon Musk

Your browser does not support the video tag.

Thái độ trái ngược của Amber Heard và Johnny Depp tại tòa. Johnny Depp mô tả cáo buộc của Heard đối với anh là ghê tởm, ngoài sức tưởng tượng. Amber Heard vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhìn chăm chú vào mặt chồng cũ.

Theo Fox News, trong phiên điều trần ngày 25/5 (giờ địa phương), Johnny Depp trở lại bục làm chứng, có cuộc đối chất với luật sư Benjamin Rottenborn - đại diện pháp lý của Amber Heard - trong phần thẩm vấn chéo.

Đại diện của diễn viên Aquaman công khai đoạn tin nhắn được cho là của Depp gửi quản lý Christian Carino (hôn phu cũ của Lady Gaga) nhằm trút cơn tức giận về Elon Musk và Heard.